Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabafo!

Matt Damon recusou papel de "Avatar" e perdeu mais de R$ 1 bilhão

Se aceitasse o papel oferecido pelo diretor Jim Cameron, o ator teria ganhado 10% dos lucros totais do filme

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 08:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2019 às 08:16
  Crédito: Reprodução/Instagram @matt.damon.lovers
Matt Damon, 48, contou que recusou papel para viver o personagem Jake Sully no filme "Avatar" (2009), que poderia ter lhe rendido um cachê por volta de US$ 250 millhões (equivalente a um pouco mais de R$ 1 bilhão) na época.
O ator contou que o diretor Jim Cameron, 65, fez o convite para ele, dizendo que não precisava de um ator famoso para viver o personagem principal do filme, mas que, se ele aceitasse, Damon receberia 10% dos lucros do filme.
"Jim Cameron me ofereceu Avatar. E quando ele me ofereceu, ele diz: 'Agora, ouça. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um nome para isso, um ator nomeado. Se você não aceitar, eu vou encontrar um ator desconhecido e entregá-lo, porque o filme realmente não precisa de você. Mas se você participar, darei 10% dos lucros do filme", disse o ator à revista GQ britânica.

Veja Também

Xexéu, ex-Timbalada, é internado em clínica de reabilitação

Valesca Popozuda atua em série sobre feminicídio produzida por Cleo

Atriz de "As Branquelas" vira artista pornô

De acordo com as contas da publicação britânica, se tivesse aceitado o personagem, Damon teria ganhado um cachê por volta de um quarto de bilhão de dólares, depois que o filme Avatar arrecadou US$ 2,79 bilhões (equivalente a aproximadamente R$ 11,5 trilhões) nas bilheterias do mundo todo. Até o filme "Vingadores: Ultimato" (2019), este foi a maior bilheteria de todo o mundo.
O ator diz que se arrepende de não ter aceitado o papel por ter passado sua chance de trabalhar com Cameron, contando que isso ainda é 'brutal' para ele. "Percebi que, ao dizer que não, provavelmente estava passando a chance de trabalhar com ele [o diretor Jim Cameron]. Então, isso foi péssimo e ainda é brutal. Mas meus filhos estão todos comendo. Estou bem", brincou Matt Damon.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem de destaque
'Meu filho nasceu no caminho para o hospital': por que partos rápidos acontecem 'com mais frequência do que se imagina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados