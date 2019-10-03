Matt Damon recusou papel de "Avatar" e perdeu mais de R$ 1 bilhão

Crédito: Reprodução/Instagram @matt.damon.lovers

Matt Damon, 48, contou que recusou papel para viver o personagem Jake Sully no filme "Avatar" (2009), que poderia ter lhe rendido um cachê por volta de US$ 250 millhões (equivalente a um pouco mais de R$ 1 bilhão) na época.

O ator contou que o diretor Jim Cameron, 65, fez o convite para ele, dizendo que não precisava de um ator famoso para viver o personagem principal do filme, mas que, se ele aceitasse, Damon receberia 10% dos lucros do filme.

"Jim Cameron me ofereceu Avatar. E quando ele me ofereceu, ele diz: 'Agora, ouça. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um nome para isso, um ator nomeado. Se você não aceitar, eu vou encontrar um ator desconhecido e entregá-lo, porque o filme realmente não precisa de você. Mas se você participar, darei 10% dos lucros do filme", disse o ator à revista GQ britânica.

De acordo com as contas da publicação britânica, se tivesse aceitado o personagem, Damon teria ganhado um cachê por volta de um quarto de bilhão de dólares, depois que o filme Avatar arrecadou US$ 2,79 bilhões (equivalente a aproximadamente R$ 11,5 trilhões) nas bilheterias do mundo todo. Até o filme "Vingadores: Ultimato" (2019), este foi a maior bilheteria de todo o mundo.