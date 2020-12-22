Matheus, dupla de Kauan, mostra decoração natalina da casa ao lado da família

O Natal já chegou na casa de Matheus Aleixo, dupla sertaneja de Kauan Crédito: João da Nóbrega/Divulgação

Matheus Aleixo, conhecido por ser dupla de Kauan, posou ao lado da família, a esposa Paula Aires, e os filhos Davi e João Pedro, para mostrar a decoração natalina da sua casa. O sertanejo, que tem costume de enfeitar a residência, procurou um novo significado neste ano.

"Escolhemos uma árvore branca para simbolizar a paz. Por ser diferente e fugir do tradicional, já que tivemos um ano ímpar, em que a humanidade passou por um período muito sensível, mas também de aprendizado", afirmou ele, que também disse que o branco é em homenagem aos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente durante a pandemia da Covid-19.

"É um salve ao novo que está por vir como uma folha em branco, pronta para você escrever nele (em 2021) tudo o que há de melhor, de boas esperanças e de vitórias!", completou o sertanejo.

O Natal já chegou na casa de Matheus Aleixo, dupla sertaneja de Kauan - João da Nóbrega/Divulgação Crédito: João da Nóbrega/Divulgação

Apesar das dificuldades, Matheus avalia que 2020 foi um ano de transformação e novas experiências. "Foi maravilhoso na parte profissional", disse ele sobre as lives e shows nas plataformas digitais -a dupla sertaneja foi a primeira a se apresentar com o show "Não Vamos Confinar Nossas Vozes".

"Completamos 10 anos de carreira e lançamos o DVD gravado em Recife. No dia do fã, criamos a live e, graças a Deus, foi o que movimentou a pandemia de todos na área de entretenimento. Temos orgulho de sermos os precursores", finalizou.