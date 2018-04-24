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Requerimento

Martinho da Vila pede autorização para visitar Lula na prisão

Requerimento enviado à 12ª Vara de Execução Penal (VEP) de Curitiba, que negou pedido de petistas nesta segunda-feira

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 23:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 23:55
Pedido de autorização feito por Martinho da Vila Crédito: Reprodução
O sambista Martinho da Vila protocolou nesta segunda-feira (23) na 12ª Vara de Execução Penal (VEP) de Curitiba um pedido para que ele e a esposa Clediomar Ferreira sejam autorizados a visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal, onde o petista está preso. O requerimento será julgado pela juíza Carolina Moura Lebbos, que rejeitou pleito semelhante feito por aliados de Lula, como a ex-presidente Dilma Rousseff, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) e a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.
> Diretório do PT formaliza candidatura de Lula para presidente
Segundo o texto, de apenas um parágrafo, protocolado no fim da tarde desta segunda, Martinho destaca que "trata-se de uma visita de amizade, sem conotações políticas". Assumidamente de esquerda, o artista foi um dos 400 intelectuais que fizeram manifesto, em 2017, pedindo que Lula se candidatasse à presidência na eleição deste ano. Martinho também já declarou em entrevista que "o governo Lula foi o melhor que esse país já teve desde Getúlio Vargas".
> STF: Lula pede para Fachin não enviar processo a Moro
Nesta segunda-feira, a juíza Carolina Moura Lebbos rejeitou um pedido semelhante feito por políticos próximos ao ex-presidente Lula. Tiveram o acesso negado a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à Presidência, e a senadora Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT. Em reação, o deputado federal Paulo Pimenta (RS), líder do PT na Câmara dos Deputados, afirmou que a visita da comissão externa criada para fiscalizar a prisão do ex-presidente manteria a visita agendada para esta terça-feira, às 11h. Também já foram barrados intelectuais como o teólogo Leonardo Boff e o Nobel da Paz Adolfo Perez Esquivel.
 

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