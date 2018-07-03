Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
COPA 2018

Marquezine após pisão em Neymar: 'Não encosta no meu namorado'

Atriz entrou na onda da zoeira e mandou recado para o jogador mexicano Layún
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 23:16

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 23:16

Bruna Marquezine Crédito: Divulgação/TV Globo
Bruna Marquezine entrou mesmo na onda zoeira da internet. Depois de cartazes dela serem espalhados pela Rússia com a frase "Não machuquem o mozão", a atriz mostrou seu bom humor num post do Instagram que mostrava o namorado, Neymar Jr., levar um pisão do jogador do time adversário, Layún, na partida em que o Brasil venceu o México por 2 a 0 na Copa do Mundo nesta segunda-feira (2), na Rússia.
Ao ver uma vídeo do momento na rede social, a atriz foi nos comentários e mandou um recado para o mexicano. "Não encosta no meu namorado", escreveu ela, se referindo à música de Ludmilla, "Não Encosta".
Em seguida, ela postou em seu Stories uma foto de Neymar, eleito pela Fifa o melhor jogador em campo durante a partida, e o encheu de elogios. "Você merece, orgulho que não cabe no peito", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados