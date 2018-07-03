Marquezine após pisão em Neymar: 'Não encosta no meu namorado'

Bruna Marquezine entrou mesmo na onda zoeira da internet. Depois de cartazes dela serem espalhados pela Rússia com a frase "Não machuquem o mozão", a atriz mostrou seu bom humor num post do Instagram que mostrava o namorado, Neymar Jr., levar um pisão do jogador do time adversário, Layún, na partida em que o Brasil venceu o México por 2 a 0 na Copa do Mundo nesta segunda-feira (2), na Rússia.
Ao ver uma vídeo do momento na rede social, a atriz foi nos comentários e mandou um recado para o mexicano. "Não encosta no meu namorado", escreveu ela, se referindo à música de Ludmilla, "Não Encosta".
Em seguida, ela postou em seu Stories uma foto de Neymar, eleito pela Fifa o melhor jogador em campo durante a partida, e o encheu de elogios. "Você merece, orgulho que não cabe no peito", disse.