Marlene Mattos diz que vai processar Xuxa após acusação de roubo

Polêmica: Marlene Mattos e Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram @sigasobretelas

Xuxa trabalhou com a empresária Marlene Mattos por 18 anos. Desde que romperam, em 2002, a apresentadora não costumava falar dessa relação, até que, há alguns dias, disse em entrevista a uma revista argentina que foi "enganada e roubada" por Marlene. Agora, a empresária se posicionou sobre o assunto - e garante que as acusações terão consequências.

Em entrevista à Veja, a ex-empresária diz que Xuxa terá de provar as acusações na Justiça. "Hoje assinei procurações para meus advogados e eles vão entrar, inicialmente, com cinco processos contra ela. Agora é com a Justiça. Xuxa que prove que eu a roubei. Sempre fui discreta e vou continuar sendo. Não quero fazer desse momento um evento", falou Marlene.