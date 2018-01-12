Marina Ruy Barbosa responde a usuário do Twitter que a criticou

Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Marina Ruy Barbosa não mediu palavras para responder a um usuário no Twitter que criticou sua atuação na nova novela "Deus Salve o Rei" e ainda insinuou que ela só consegue bons papéis nas novelas da Globo porque teria parentes trabalhando na emissora.

"Essa novela nova tem a Marina Ruy Barbosa como protagonista. Essa menina tem quantos familiares na Globo, gente? Porque talentosa ela não é. E ainda pega papel de protagonista?", escreveu o internauta, que não marcou a atriz no tuíte.