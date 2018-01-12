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"Tô suando"

Marina Ruy Barbosa responde a usuário do Twitter que a criticou

Ela se dedica à profissão desde os nove anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 13:22

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 13:22

Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Marina Ruy Barbosa não mediu palavras para responder a um usuário no Twitter que criticou sua atuação na nova novela "Deus Salve o Rei" e ainda insinuou que ela só consegue bons papéis nas novelas da Globo porque teria parentes trabalhando na emissora.
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"Essa novela nova tem a Marina Ruy Barbosa como protagonista. Essa menina tem quantos familiares na Globo, gente? Porque talentosa ela não é. E ainda pega papel de protagonista?", escreveu o internauta, que não marcou a atriz no tuíte.
Mesmo assim, Marina viu a crítica e resolveu responder. "Nenhum! Por isso que tô suando desde os nove pra conquistar o meu lugar", tuitou a atriz, para delírio dos seus seguidores, que aprovaram a "patada" no internauta.

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