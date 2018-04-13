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Sereia

Marina Ruy Barbosa passa 15 horas dentro de piscina

Atriz fez uma campanha publicitária

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 12:43
Marina Ruy Barbosa passa 15 horas dentro de piscina fazendo uma campanha publicitária Crédito: Renault/Divulgação
Em um domingo de folga a tarefa para Marina Ruy Barbosa foi passar 15 horas dentro de uma piscina. Ela se transformou em uma sereia para uma nova campanha publicitária. A atriz comentou sobre não ter sido necessário nem dublê: "A primeira pergunta que me fizeram foi: Marina, você sabe nadar?". 
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De acordo com o Extra, este é a 19ª campanha estrelada por Marina para a Renault e a primeira em que não aparece sendo ela mesma. Achei tão incrível a ideia de poder viver uma personagem... Afinal, meu ofício é ser atriz, diz a moça, que foi comparada a Ariel, a sereiazinha da Disney.

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