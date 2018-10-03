Marina Ruy Barbosa diz que doou cabelo após corte

Marina Ruy Barbosa ao lado de Bruno Gagliasso, com quem contracenará em 'O Sétimo Guardião' Crédito: Globo/Divulgação

A atriz Marina Ruy Barbosa contou em seu Instagram que doou parte de seu cabelo, cortado recentemente para viver a personagem Luz em "O Sétimo Guardião", próxima novela das 9 da TV Globo.

"Que tal mudar o visual e ainda ajudar uma causa? Foi o que eu fiz quando cortei o cabelo para meu novo trabalho na TV e doei a mecha!", escreveu Marina.

Nos comentários da publicação, diversos seguidores elogiaram a postura da atriz. Alguns, inclusive, afirmaram se sentir inspirados pela atitude de Marina para fazer algo parecido.