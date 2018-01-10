Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bens bloqueados

Marília Mendonça tem bens bloqueados por decisão judicial

Artista mais ouvida no Brasil em 2017, sertaneja é cobrada por shows que deveria ter feito em Araguar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 10:09

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 10:09

Marília Mendonça Crédito: Divulgação
Por decisão expedida na segunda-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou o bloqueio de parte dos bens de Marília Mendonça, estrela da música sertaneja e artista mais ouvida do Brasil em 2017. A intenção da Justiça é levantar fundos para ressarcir os consumidores que compraram ingressos para shows, posteriormente cancelados, em Araguari, no Triângulo Mineiro.
 
O show de Marília Mendonça na cidade estava marcado para o dia 3 de fevereiro de 2017, mas, por causa de fortes chuvas, foi remarcado para 9 de março  e no dia choveu de novo e o evento não aconteceu. A deliberação partiu da 3ª Vara Cível de Araguari, segundo determinação do juiz Márcio José Tricote
O processo teve origem por causa de reclamações recebidas pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG), de pessoas que compraram ingressos antecipados e não foram ressarcidos do valor após os cancelamentos.
Um prazo de 90 dias, dado pela Justiça para a cantora, Juliana de Lima Melo Alves (a contratante) e a Workshow (produtora do evento) devolverem o dinheiro dos ingressos não foi cumprido. A decisão do TJMG estebelece o congelamento de até 100 mil reais, ou seja, cerca de 33 mil reais de cada uma das partes. Uma audiência de conciliação deve acontrecer dia 18.
Segundo nota divulgada pela assessoria de Marília Mendonça, a cobrança é ''totalmente inapropriada e indevida'', já que os shows foram cancelados por conta do mau tempo e a resposabilidade do ressarcimento dos ingressos seria da contratatante, uma vez que a cantora não chegou a receber cachê pela apresentação ou mesmo qualquer parte da bilheteria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados