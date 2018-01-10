Marília Mendonça tem bens bloqueados por decisão judicial

Marília Mendonça Crédito: Divulgação

Por decisão expedida na segunda-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou o bloqueio de parte dos bens de Marília Mendonça, estrela da música sertaneja e artista mais ouvida do Brasil em 2017. A intenção da Justiça é levantar fundos para ressarcir os consumidores que compraram ingressos para shows, posteriormente cancelados, em Araguari, no Triângulo Mineiro.





O show de Marília Mendonça na cidade estava marcado para o dia 3 de fevereiro de 2017, mas, por causa de fortes chuvas, foi remarcado para 9 de março  e no dia choveu de novo e o evento não aconteceu. A deliberação partiu da 3ª Vara Cível de Araguari, segundo determinação do juiz Márcio José Tricote

O processo teve origem por causa de reclamações recebidas pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG), de pessoas que compraram ingressos antecipados e não foram ressarcidos do valor após os cancelamentos.

Um prazo de 90 dias, dado pela Justiça para a cantora, Juliana de Lima Melo Alves (a contratante) e a Workshow (produtora do evento) devolverem o dinheiro dos ingressos não foi cumprido. A decisão do TJMG estebelece o congelamento de até 100 mil reais, ou seja, cerca de 33 mil reais de cada uma das partes. Uma audiência de conciliação deve acontrecer dia 18.