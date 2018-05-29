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13 Reasons Why

Marília Mendonça faz relato sobre bullying e aconselha fãs

'Você não tem noção de quanta gente te ama e a depressão não deixa ver, procure ajuda', escreveu

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 15:23
Marília Mendonça diz já ter sofrido bullying Crédito: Instagram/Marília Mendonça
Após assistir à série 13 Reasons Why, a cantora Marília Mendonça utilizou seu Twitter para aconselhar jovens que sofram com problemas como bullying e depressão, além de fazer um alerta a seus pais.
"A falta de diálogo em casa é causa de grandes problemas na atualidade. Culpar a escola é complicado. Se eu tenho a minha família em casa, e ela não me vê, não se importa, por que a escola se importaria?", questionou.
Marília ainda relembrou ter sofrido com bullying durante sua juventude: "Chegava em casa e contava tudo para minha mãe, ela revirava o mundo, até que resolvessem o problema."
"Se você tem passado por problemas como bullying, converse com seus pais, com uma tia, com sua avó, com alguém de sua confiança", salientou.
Por fim, a cantora deu seu conselho: "O suicídio não é uma opção. Você não tem noção de quanta gente te ama e a depressão não te deixa ver. Procure ajuda. Não roube de si mesmo o seu bem mais precioso: a vida."

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