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Abdominoplastia

Marília Mendonça faz plástica para diminuir cintura

A escolha da vez foi a abdominoplastia, uma cirurgia realizada para reduzir a região do abdômen e cintura

Publicado em 

04 mar 2019 às 23:35

Publicado em 04 de Março de 2019 às 23:35

Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
Depois de colocar silicone nos seios, a cantora de música sertaneja Marília Mendonça, 23, decidiu passar por mais uma cirurgia plástica. A escolha da vez foi a abdominoplastia, uma cirurgia realizada para reduzir a região do abdômen e cintura.
A cantora revelou o procedimento estético através de uma live no Twitter. "Está muito lindo, estou muito feliz. Coloquei 365 ml [de silicone] e também fiz o abdômen. Tirei 1,8 kg só de pele. Estou radiante!", comentou.
Mendonça assumiu que a cirurgia era um plano que tinha há anos, e que ainda está se recuperando do procedimento. "Ainda estou desinchando. Tenho certeza que vocês vão amar", disse. De férias dos palcos, a cantora ainda não mostrou o resultado do procedimento para os fãs.
 A cantora tem mudado o corpo e os hábitos nos últimos meses. Além da dieta, que a fez perder 20 kg, e do aumento dos seios, Mendonça optou por parar de fumar desde o final de 2018. 

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