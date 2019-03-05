Marília Mendonça faz plástica para diminuir cintura

Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

Depois de colocar silicone nos seios, a cantora de música sertaneja Marília Mendonça, 23, decidiu passar por mais uma cirurgia plástica. A escolha da vez foi a abdominoplastia, uma cirurgia realizada para reduzir a região do abdômen e cintura.

A cantora revelou o procedimento estético através de uma live no Twitter. "Está muito lindo, estou muito feliz. Coloquei 365 ml [de silicone] e também fiz o abdômen. Tirei 1,8 kg só de pele. Estou radiante!", comentou.

Mendonça assumiu que a cirurgia era um plano que tinha há anos, e que ainda está se recuperando do procedimento. "Ainda estou desinchando. Tenho certeza que vocês vão amar", disse. De férias dos palcos, a cantora ainda não mostrou o resultado do procedimento para os fãs.