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Marília Mendonça escolhe tema de safári na decoração do quarto do filho

Bebê nasceu na última segunda-feira (16), em Goiânia. Veja fotos do quarto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 15:26

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 15:26

Marília Mendonça e Murilo Huff mostram o quarto de Leo Crédito: Divulgação
A cantora Marília Mendonça, 24, e o namorado, Murilo Huff, 23, escolheram o tema de safári para decorar o quarto do filho, Leo, que nasceu na última segunda-feira (16). "Sou apaixonada por bichinho", afirmou a artista, que já chamava o bebê de "nosso leãozinho" antes do nascimento. 
Marília, que já não estava mais fazendo show desde o final de novembro, deu à luz em Goiânia. "Ele é lindo", disse Marília em sua primeira declaração. Fotos do bebê também foram compartilhadas na conta da cantora no Instagram nos últimos dois dias, o que rendeu comentários e elogios de vários famosos. 
"Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que sentiria algo tão forte assim. Deus mandou de presente o maior sentimento do mundo, pra me mostrar que se ainda não havia morrido de amor, tinha chegado a hora. Estou dando uma pausa no meu auge, literalmente. O auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade", afirmou ela em sua despedida dos palcos.

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O ano de 2019 foi especial para Marília também por conta de sua carreira. Ela foi a mais ouvida na plataforma Deezer no país e ficou em terceiro lugar entre os mais escutados do mundo. A goiana deixou para trás Zé Neto e Cristiano (2º), Gusttavo Lima (3º) e Anitta (4º). Entre os top 10 de 2019, sete são do gênero sertanejo.

Marília Mendonça e Murilo Huff mostram o quarto de Leo

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