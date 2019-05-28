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Romance no ar

Marilia Mendonça engata namoro com cantor Murilo Huff

Marilia está solteira desde 2017

Publicado em 

28 mai 2019 às 18:15

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 18:15

Crédito: Reprodução/Divulgação
Marilia Mendonça, 23, está namorando o cantor e compositor Murilo Huff. Os dois lançaram recentemente a música "Dois Enganados"
A faixa faz parte do álbum de Huff, "Pra Ouvir Tomando uma, Vol. 1". No início deste mês, o cantor publicou uma foto ao lado de Marilia em seu perfil do Instagram. Na legenda, elogiou muito o talento dela, sinalizando que trabalham em outros projetos juntos.
"Cara feia na foto, mas por dentro felicidade nem tava cabendo. Dias muito produtivos, e de muitas emoções em São Paulo essa semana. Obrigado, Marilia Mendonça e Eduardo pela oportunidade de ouvirem as nossas canções e as de tantos outros compositores", escreveu Huff.
Marilia está solteira desde 2017, quando terminou o noivado com o empresário Yugnir Ângelo.

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