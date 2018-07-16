Marília Mendonça diz que já vendeu coxinha e chocolate antes da fama

Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

Bastante ativa nas redes sociais, a cantora Marília Mendonça usou o Instagram mais uma vez para mostrar a evolução do seu processo de reeducação alimentar. Ao todo, segundo a própria, já se foram 20 quilos.

A informação foi compartilhada pelo Stories no perfil de Marília. Ela ainda usou a função para responder mais perguntas enviadas pelos fãs.

Um deles perguntou se a loira já havia trabalhado em alguma outra coisa fora da música, e ela disse que sim. "Já vendi coxinha com a minha mãe. Vendia bombom também", contou. Outro perguntou o que ela mais ama em si mesma. "Persistência", disse.