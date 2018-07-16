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Marília Mendonça diz que já vendeu coxinha e chocolate antes da fama

A informação foi compartilhada pelo Stories no perfil de Marília

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 12:16
Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
Bastante ativa nas redes sociais, a cantora Marília Mendonça usou o Instagram mais uma vez para mostrar a evolução do seu processo de reeducação alimentar. Ao todo, segundo a própria, já se foram 20 quilos.
A informação foi compartilhada pelo Stories no perfil de Marília. Ela ainda usou a função para responder mais perguntas enviadas pelos fãs.
Um deles perguntou se a loira já havia trabalhado em alguma outra coisa fora da música, e ela disse que sim. "Já vendi coxinha com a minha mãe. Vendia bombom também", contou. Outro perguntou o que ela mais ama em si mesma. "Persistência", disse.
Em outra resposta, Marília revelou como espera estar em 10 anos. "No mei [sic] do mato, dois filhinho [sic], sem televisão nem celular."

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