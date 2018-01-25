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Marília Mendonça canta com artista de rua em semáforo

Ela voltava de um show quando viu o homem cantando uma de suas músicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 12:58

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 12:58

Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Facebook
Já imaginou ter seu trabalho reconhecido por um ídolo? Um cantor que se apresentava na rua recebeu a atenção e o carinho da cantora Marília Mendonça em um semáforo de Goiânia, em Goiás, nesse domingo (21).
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Marília voltava de um show do grupo Sorriso Maroto quando se deparou com o homem de microfone na mão, caixa de som ao lado e cantando Impasse, uma de suas músicas. Ela, então, abriu o vidro do carro, pegou o microfone e cantou junto com ele.
"Estou muito feliz, meu Deus! É minha artista preferida, Marília Mendonça. Vai com Deus minha linda", disse o homem. Como o semáforo já estava aberto e os carros que vinham atrás já buzinavam, ela só teve tempo de lhe dar algumas notas em dinheiro antes de seguir seu caminho.

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