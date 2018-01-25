Marília Mendonça canta com artista de rua em semáforo

Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Facebook

Já imaginou ter seu trabalho reconhecido por um ídolo? Um cantor que se apresentava na rua recebeu a atenção e o carinho da cantora Marília Mendonça em um semáforo de Goiânia, em Goiás, nesse domingo (21).

Marília voltava de um show do grupo Sorriso Maroto quando se deparou com o homem de microfone na mão, caixa de som ao lado e cantando Impasse, uma de suas músicas. Ela, então, abriu o vidro do carro, pegou o microfone e cantou junto com ele.