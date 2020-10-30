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Marido de Gretchen tatua imagem da cantora no braço

Ela publicou foto da homenagem nas redes sociais: 'Não sei nem explicar o que estou sentindo'

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 10:05
Gretchen e o marido, o músico Esdras de Souza
Gretchen e o marido, o músico Esdras de Souza Crédito: Reprodução/Instagram
Gretchen, 61, revelou na noite desta quinta (29) que o marido, Esdras de Souza, 47, a surpreendeu ao tatuar uma imagem da cantora no braço. "Não sei nem explicar o que estou sentindo com essa homenagem. Sempre digo que você me surpreende a cada momento. Que sua beleza é única. E sua sensibilidade sem tamanho. Obrigada por esse carinho. Por essa declaração de amor tão linda", escreveu ela no Instagram, ao lado de uma foto da tatuagem.
Nesta sexta (30), eles comemoram um mês de casamento. À revista Quem, a cantora disse que ficou muito surpresa. "Ninguém nunca disse que queria fazer uma tatuagem para mim, ainda mais com o meu rosto".
Já Esdras explicou que tinha uma tatuagem no braço direito, e queria fazer uma do lado esquerdo. "Escolhi uma arte, que para mim é muito suprema. Estou realizando esse desejo. Estou fazendo o rosto e o corpo dela, de uma imagem que representa muito para mim", afirmou ele à revista.
Gretchen conheceu Esdras em Belém, por intermédio de Fafá de Belém. Ela assistiu a uma apresentação do músico e o convidou para participar de um projeto dela, que mesclava saxofone e música eletrônica. A ex-dançarina ficou noiva em maio, justamente no dia em que completava 61 anos. Este é o 18º casamento de Gretchen.

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