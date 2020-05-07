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Marido de Gabriela Pugliesi reativa conta no Instagram após festa polêmica

Ele e a influenciadora furaram isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:33

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:33

Marido de Gabriela Pugliesi, Erasmo Viana reativa perfil no Instagram
Marido de Gabriela Pugliesi, Erasmo Viana reativa perfil no Instagram Crédito: Instagram/@erasmo
Depois de furarem o isolamento social e promoverem uma festa de boas-vindas para Mari Gonzalez ao sair do BBB 20, Gabriela Pugliesi e o marido, Erasmo Viana, tiveram problemas com repercussão negativa e desativaram o Instagram.
Porém, na tarde desta quarta-feira (6), o modelo reativou a conta dele que conta com mais de 1,4 milhão de seguidores. A conta dele, porém, fica fechada. A conta da influenciadora segue desativada dez dias após todos os problemas.
Com 4,4 milhões de seguidores, Pugliesi recebeu uma enxurrada de críticas de anônimos e famosos por promover uma reunião entre amigos em meio à pandemia do novo coronavírus. A ex-BBB Mari Gonzalez era uma das convidadas. Após a grande repercussão negativa, ela chegou a pedir desculpas e declarou estar arrependida. Ela também desativou a sua conta no Instagram.

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Pugliesi pode ter tido prejuízo de R$ 3 milhões com as quebras de contratos publicitários ao promover a festa no dia 25 de abril. A estimativa é resultado de um levantamento realizado pela empresa BRUNCH, agência full service que gerencia a carreira de influenciadores digitais a pedido da revista Forbes.
Ainda segundo a empresa, as quebras de contrato podem configurar, inclusive, pagamento de multas. A influenciadora perdeu mais de cinco contratos publicitários, com marcas como Grupo Hope, Mais Pura, Desinchá, Liv Up e Fazendo Futuro. A Kopenhagen declarou não concordar com a postura de Pugliesi e informou que o contrato com ela era pontual e foi encerrado em março, sem intenção de renovação.Vale lembrar que Gabriela Pugliesi
Vale lembrar que ela confirmou que contraiu o novo coronavírus em março, após a festa de casamento de sua irmã na Bahia. Vários convidados apresentaram sintomas depois do evento, inclusive a cantora Preta Gil, 45, e a influenciadora Shantal Verdelho e seu filho, Filippo, de apenas um ano.

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