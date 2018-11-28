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LGBT

Mariana Santos diz que já namorou mulheres

Humorista participa do programa Amor & Sexo semanalmente

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 20:52
A atriz e humorista Mariana Santos, que faz parte da bancada do programa Amor & Sexo, revelou que já namorou mulheres. "Sou muito tranquila com minha sexualidade. Já me relacionei com pessoas do mesmo sexo durante uma época. Tive curiosidade, experimentei, namorei, gostei. Foi uma experiência ótima", disse.
Na conversa com o
Gshow
, Mariana ainda acrescentou que as pessoas devem ouvir a si mesmas.
"A gente tem que estar aberto, dar vazão aos nossos desejos, não ter preconceito e ser feliz. O importante é isso", completou a atriz.

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