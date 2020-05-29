Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Mariana Rios cancela o próprio casamento por causa da pandemia

Cantora ainda não tem uma nova data
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 16:05

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:05

A atriz e cantora Mariana Rios
A atriz e cantora Mariana Rios Crédito: Renato Wrobel/Divulgação
A atriz e cantora Mariana Rios, 34, teve de cancelar seu casamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo ela, uma nova data ainda não foi definida, mas isso não é um problema. Ela é noiva de Lucas Kalil.
"Nunca fiquei triste por ter que desmarcar a data do casamento. Minha preocupação era com o que o mundo iria viver a partir daquele momento. O que as pessoas iriam passar e como eu poderia ajudar", diz.
Segundo ela, a ideia agora é ajudar outras mulheres que também tiveram de adiar o casamento. Em suas redes sociais, escreveu em apoio a quem teve a festa de matrimônio cancelada.

Veja Também

Fernanda Nobre admite ter vivido casamento abusivo com ator da Record

Modelo recebe oferta de 200 camelos por casamento com árabe em Dubai

Mayra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar

"Sei que muitas noivas estão passando pela mesma situação e gostaria de dizer algo. O casamento é a união de duas pessoas que escolheram passar pela vida juntas. A festa é apenas a comemoração dessa união. O mais importante agora é você ser grato por estar vivo."
Para a cantora, o que importa agora é a fé e o otimismo. "Sempre busco muito por Deus. Converso com ele, faço músicas e canto para ele. Eu sou uma pessoa muito positiva e procuro olhar o lado bom de tudo. Acredito que a vida é um eterno aprendizado e que evoluímos a cada situação que passamos aqui", reflete.
Focada na carreira musical, ela lançou em 2019 seu primeiro EP, "Eu e Você", que contém quatro músicas de pop acústico. Foram dez anos de hiato de seu primeiro e único álbum, "Mariana Rios", que contém 15 músicas.
Mariana já mostrou diversas facetas na televisão. Atuou em várias novelas e peças de teatro e foi apresentadora e repórter. Após passar dez anos na Globo, Mariana Rios deixou de lado a carreira de atriz para se dedicar à carreira musical. Sua última atuação foi uma participação, como ela mesma, na novela "Totalmente Demais" (Globo, 2015-2016).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados