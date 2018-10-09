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Lesão no quadril

Mariana Ferrão lamenta lesão que a afastou da 'Dança dos Famosos'

'Faz parte se machucar', disse a apresentadora em vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 12:02

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 12:02

Mariana Ferrão na 'Dança dos Famosos' Crédito: Joaquim Costa/Globo/Divulgação
A apresentadora Mariana Ferrão falou sobre a lesão no quadril que a tirou da etapa da Dança dos Famosos ao ritmo de rock no último domingo, 7.
"Faz parte se machucar. Queria agradecer demais todas as mensagens que recebi desde ontem, dando força pela minha recuperação. Eu tô com uma lesão no quadril mas eu vou ficar boa até a repescagem estarei de volta", contou em seu Instagram nesta segunda-feira, 8.
"É aquilo que eu sempre digo: se tratando de saúde, a única coisa que você não pode deixar de fazer por você é aquilo que só você pode fazer por você. Nesse momento eu precisava me resguardar, precisava me cuidar."
"Foi uma semana bem difícil, bem complexa, bem triste em alguns momentos, mas a única coisa que eu tenho pra dizer é: obrigada vida, por questionar as minhas certezas e deixá-las ainda mais fortes", concluiu. 

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