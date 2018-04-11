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PROBLEMA

Mariah Carey revela ter transtorno bipolar

A cantora teria sido diagnosticada pela primeira vez há 17 anos, em 2001

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 20:10
Mariah Carey Crédito: Divulgação
Mariah Carey revelou sofrer com um transtorno bipolar em entrevista à revista People. A cantora teria sido diagnosticada pela primeira vez há 17 anos, em 2001, mas relutou em aceitar a princípio, procurando ajuda apenas posteriormente.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
"Até recentemente, eu vivi em negação, isolamento e em constante medo de que alguém fosse me expor. Era um fardo muito pesado para carregar e eu simplesmente não podia mais fazer aquilo. Fui atrás e recebi tratamento, pus pessoas positivas ao meu redor e voltei a fazer o que amo - escrever canções e fazer música", contou.
O transtorno faz com que Mariah tenha sofrido com outros problemas, como depressão e hipomania.

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