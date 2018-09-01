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Mariah Carey começa a seguir Ivete Sangalo após comentários no Instagram

A cantora baiana brincava que as duas eram amigas próximas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 21:51

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 21:51

As cantoras Ivete Sangalo e Mariah Carey Crédito: Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo usou sua conta no Instagram para publicar comentários bem-humorados nas fotos de Mariah Carey, artista de quem é fã. No entanto, o que de fato surpreendeu foi que essas declarações atraíram a atenção da norte-americana, que começou a seguir a cantora baiana no Instagram.
"Lembro desse dia miga. Eu lá atrás esperando você sair! Segurando a toalha. Você arrasou", escreveu em uma foto. Em outra publicação, a cantora até brinca que tentou ligar para Mariah: "Tá dando na caixa. Ligo depois".
Comentários de Ivete Sangalo nas publicações da cantora Mariah Carey Crédito: Reprodução/Instagram

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