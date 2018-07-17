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Mariah Carey ajuda em pedido de casamento Surpresa para seu dançarino

Surpresa ocorreu no palco durante show da cantora em Las Vegas no último sábado, 14

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 16:06
Mariah Carey Crédito: Divulgação
No último sábado, 14, Mariah Carey se apresentava em Las Vegas, no hotel Caesars Palace Colosseum, quando o público foi surpreendido por um pedido de casamento.
Ela chamou um de seus dançarinos à frente do palco e, depois, chamou o namorado do dançarino, que estava no backstage assistindo à apresentação.
"Nós estávamos planejando isso há muito tempo, e você não sabia de nada, então, espero que você seja surpreendido de uma maneira boa", disse Mariah antes de sair ao palco e deixar o casal ter um momento especial.
O namorado do dançarino então se ajoelhou, mostrou o anel em sua mão e disse: "Você me daria a honra?". A plateia gritou e aplaudiu e, mais tarde, a própria Mariah publicou um vídeo do momento em seu Twitter, com a legenda: "Ele disse sim!!!".

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