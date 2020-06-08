Maria Ribeiro e Davi Moraes assumem namoro e músico se declara

Davi Moraes, 46, assumiu publicamente o relacionamento com a atriz e escritora Maria Ribeiro, 43. No sábado (6), o músico publicou uma foto da artista e escreveu: "Com ela eu sou mais eu".
Os dois estão juntos desde novembro de 2019. No início de maio, eles teriam terminado o namoro, segundo informou o jornal Extra, mas foram fotografados juntos no início de junho.
Moraes foi casado por oito anos com a cantora Maria Rita, com quem tem uma filha, de 5 anos. O músico também já foi casado com Ivete Sangalo, entre os anos de 2002 a 2004. Ribeiro, por sua vez, já foi casada com Caio Clat por 11 anos, e com Paulo Betti, por quatro. Em agosto de 2017 a atriz se separou de Blat e logo após ingressou um relacionamento com Fábio Assunção, que chegou ao fim em meados de 2018.