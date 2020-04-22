Mari Gonzalez revela torcida para Babu e diz que não sabia sobre casamento

Mari Gonzalez foi eliminada do BBB 20 com 54,16% dos votos Crédito: Victor Pollak/Globo

Após uma noite agitada nesta terça (21), Mari Gonzalez, 26, está se adaptando ao mundo real, depois de três meses de confinamento no Big Brother Brasil 20. A influenciadora enfrentou um paredão difícil com Manu e Babu, e acabou sendo eliminada com 54,16% dos votos.

Nesta quarta, Mari participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, através de uma transmissão ao vivo nos estúdios da Globo, já que por causa da pandemia do novo coronavírus o programa não está recebendo convidados presenciais.

No bate-papo com Fátima Bernardes, a influenciadora declarou seu voto para o ator Babu Santana, já que a final do BBB 20 acontece na próxima segunda-feira (27). "Eu torço e acho que ele vai ganhar", afirmou a baiana.

Mari também disse que ainda não conseguiu matar a saudades do namorado, ou então agora, noivo, Jonas. "Quando encontrei ele foi como se fosse a primeira vez. Uma miragem mesmo. Ainda não matei a saudade, fiquei pouco tempo com ele", disse.

A modelo que ficou conhecida após participar do Pânico na Band!, também foi questionada sobre o seu status de relacionamento, já que enquanto estava confinada no reality, Jonas, também ex-BBB, pediu a mão e Mari para os pais.

"Você disse sim para o pedido de casamento?", questionou Fátima Bernardes. Mari ficou surpresa e afirmou que não estava sabendo. "Ele teve uma conversa séria com os meus pais. Meu pai aprovou e disse que a gente nasceu pra ficar junto, mas não estou sabendo", afirmou a modelo.

"Fiquei sabendo que algumas pessoas que falavam muito mal de mim o tempo inteiro e eu nem imaginava", completou a ex-participante, que foi informada sobre seu desentendimento com Rafa Kalimann assim que saiu do confinamento.