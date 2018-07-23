Marcio Garcia se confunde e chama programa da Record na Globo

Marcio Garcia Crédito: Reprodução/Divulgação

O que era apenas mais um domingo comum na carreira de apresentador Marcio Garcia acabou se tornando o dia em que ele cometeu uma gafe enorme. Garcia, que atuou na Record entre 2005 e 2008, acabou chamando uma atração da emissora rival ao final do seu programa Tamanho Família neste domingo, 22.

Tudo aconteceu muito rápido: ao se despedir e convidar o público para assistir ao programa na próxima semana, o apresentador disse que iria ao ar após o Domingo Espetacular - programa jornalístico que vai ao ar na Record nas noites de domingo.