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Marcio Garcia se confunde e chama programa da Record na Globo

A situação toda ficou ainda mais confusa porque o programa é gravado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 14:11

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 14:11

Marcio Garcia Crédito: Reprodução/Divulgação
O que era apenas mais um domingo comum na carreira de apresentador Marcio Garcia acabou se tornando o dia em que ele cometeu uma gafe enorme. Garcia, que atuou na Record entre 2005 e 2008, acabou chamando uma atração da emissora rival ao final do seu programa Tamanho Família neste domingo, 22.
Tudo aconteceu muito rápido: ao se despedir e convidar o público para assistir ao programa na próxima semana, o apresentador disse que iria ao ar após o Domingo Espetacular - programa jornalístico que vai ao ar na Record nas noites de domingo.
A situação toda ficou ainda mais confusa porque o programa é gravado. Ou seja, a Globo, mesmo sabendo do erro, preferiu ignorar e não refez nem cortou a passagem.

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