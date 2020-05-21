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Saúde

Márcio Garcia rompe tendão em acidente doméstico e passa por cirurgia

Apresentador passa bem, mas continua internado no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 10:23

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 10:23

O apresentador Márcio Garcia passa por cirurgia após acidente doméstico
O apresentador Márcio Garcia passa por cirurgia após acidente doméstico Crédito: Reprodução/Instagram
O ator e apresentador Márcio Garcia, 50, sofreu um acidente doméstico, que o levou a fazer uma cirurgia nesta quarta-feira (20). Internado, ele postou um vídeo em suas redes sociais para tranquilizar os fãs e afirmar que logo estará de volta a sua casa e à quarentena.
Garcia contou que sofreu uma ruptura total do tendão do bíceps ao tentar empurrar uma mesa em sua casa. Ele foi levado à Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, onde foi submetido a uma cirurgia. Ele também acabou fazendo o teste para a Covid-19, e deu negativo.
"Tive um susto, uma bobagem. Fui na verdade empurrar uma mesa com o braco esticado", explicou ele, que afirmou estar em ótima companhia no hospital, se referindo à mulher, Andréa, e disse já estar com saudade da bagunça de sua casa, com os filhos e os cachorros. "Daqui a pouco estamos de volta."

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Em entrevista recente ao site F5, Márcio Garcia afirmou há algumas semanas que tem brincado no jardim e jogamos muitos jogos com a família nesse período de quarentena, mas também tenta manter uma rotina de ter um tempo exclusivo com cada um dos nossos filhos: "Cada um deles tem suas necessidades".
Seu programa, Tamanho Família (Globo), voltou a ser transmitido aos domingos durante essa quarentena, devido à suspensão de alguns programas inéditos. A sexta temporada de Tamanho Família é uma das produções que acabaram sendo adiadas nesse período.

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