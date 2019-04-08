Marcello Melo Jr. exalta brasileiros e pede Emicida no Lollapalooza

08/04/2019 - O ator Marcello Melo Jr Crédito: Reprodução/Instagram

Além de ator, Marcello Melo Jr., 31, também é cantor e compositor. O gosto pela música o levou a curtir os três dias do festival de música Lollapalooza, mas Mello garantiu que domingo (8) foi o mais esperado dos três, por conta das apresentações de Iza, Kendrick Lamar e Gabriel, o Pensador.

"O clima é o que mais impressiona e une a galera do festival. As atrações são meio que surpresas, mas ter mais cantores nacionais é legal", declarou o intérprete de Fabim, da novela

"O Sétimo Guardião"

, à Folha.

O ator também revelou quem gostaria de ver nos palcos do festival: o rapper brasileiro Emicida, 33, que canta sucessos como "Levanta e Anda", "Passarinhos" e "Hoje Cedo".

"É um cara que tem um cenário maneiro (sic). Tem o pop, o rap, e uma consciência legal. Acho que ele tem super a ver com o festival", disse Mello, que curtiu o último dia do evento ao lado do amigo e também ator Felipe Roque.