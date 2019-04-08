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FESTIVAL

Marcello Melo Jr. exalta brasileiros e pede Emicida no Lollapalooza

Ator curtiu shows de Iza e Gabriel, o Pensador no domingo (8)

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 18:16

Publicado em 

08 abr 2019 às 18:16
08/04/2019 - O ator Marcello Melo Jr Crédito: Reprodução/Instagram
Além de ator, Marcello Melo Jr., 31, também é cantor e compositor. O gosto pela música o levou a curtir os três dias do festival de música Lollapalooza, mas Mello garantiu que domingo (8) foi o mais esperado dos três, por conta das apresentações de Iza, Kendrick Lamar e Gabriel, o Pensador.
"O clima é o que mais impressiona e une a galera do festival. As atrações são meio que surpresas, mas ter mais cantores nacionais é legal", declarou o intérprete de Fabim, da novela
"O Sétimo Guardião"
, à Folha. 
O ator também revelou quem gostaria de ver nos palcos do festival: o rapper brasileiro Emicida, 33, que canta sucessos como "Levanta e Anda", "Passarinhos" e "Hoje Cedo".
"É um cara que tem um cenário maneiro (sic). Tem o pop, o rap, e uma consciência legal. Acho que ele tem super a ver com o festival", disse Mello, que curtiu o último dia do evento ao lado do amigo e também ator Felipe Roque.
O festival deste ano trouxe uma ampla oferta de rappers dentre as suas apresentações. Macklemore, Rashid, Post Malone, Gabriel O Pensador e Kendrick Lamar estiveram entre as atrações dos três dias.

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