Cegonha

Marcello Melo Jr. anuncia nascimento da filha: 'Mudando minha vida'

Maya é fruto da relação do ator com a atriz Dayane Bartoli
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 09:59

Marcello Melo Jr com a filha Maya, fruto de seu relacionamento com Dayane Bartoli Crédito: Instagram/ dayanebartoli
O ator Marcello Melo Jr., 32, anunciou no fim da tarde desta quarta-feira (29) o nascimento de sua primeira filha, Maya. Segundo ele publicou em suas redes sociais, o bebê, fruto de seu relacionamento com a atriz e psicóloga Dayane Bartoli, 27, nasceu na manhã do último sábado (25), com 48 cm e 2,830 kg.
"A mulher, mesmo que ainda tão pequenina, já está mudando minha vida. Deus é tão grande, tão bom, tão sábio, que, no meio de toda essa loucura em que o mundo se encontra, me apresenta um novo mundo, e eu terei que ensinar um mundo para ela", afirmou o ator em um post em sua conta no Instagram.
Oi Mundo Louco Bom, vou começar o texto com uma metáfora para a vida de Homem: . . Tá pra nascer a mulher que vai mudar a minha vida! . E assim se fez.. . Dia 25 de um Lindo Sábado de Abril, às 9:26h da manhã, com 48cm e 2,830kg.. . Nasce MAYA. . A Mulher, mesmo que ainda tão pequenina, já está mudando minha vida. Deus é tão grande, tão bom, tão sábio.. que, no meio de toda essa loucura em que o mundo se encontra.. Ele me apresenta um novo mundo, e eu terei que ensinar um Mundo pra ela. . Tomo então, a liberdade de citar as lindas palavras de sentimentos tão puro, na música: Espatódea de Nando Reis. . A mesma que estou escutando enquanto escrevo. . . Não sei se o mundo é bom? Mas ele ficou melhor, quando você chegou E perguntou: Tem lugar pra mim? . Tem meu Bebê, e já te esperava a muito tempo. Um lugar Lindo, cheio de Amor e Carinho. Bem pertinho do seu ouvidinho quando dorme no meu colo. No meu coração!!! Por toda minha vida! Te amo. #PaiDeMenina

Alguns famosos aproveitaram para dar os parabéns ao novo papai: "Prepare-se para uma aventura emocionante", afirmou o músico Péricles. "Bem vinda a esse mundo louco, mas que vai mudar para melhor para Maya poder viver feliz", disse a atriz Julia Lemmertz. "Tu vai ser um pai foda", completou Diego Grossi.

Marcello, que protagonizou recentemente a série "Arcanjo Renegado" (2020, Globoplay), não assume nenhum relacionamento oficialmente há algum tempo, mas foi flagrado em momento íntimo com uma morena na sacada de um hotel, no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado.
Antes de Marcello anunciar o nascimento de Maya, a mãe do bebê já tinha postado em suas redes sociais uma foto feita logo após o parto, em que Marcelo aparece com ela e a criança. "Renasci. O amor mais puro que eu conheci", afirmou ela na publicação.

