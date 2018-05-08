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Trabalho

Marcello Antony fará novela em Portugal

Antony vinha postando algumas fotos em seu Instagram tiradas em uma viagem ao continente europeu, passando por países como Inglaterra e França

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 18:22
Marcello Antony Crédito: Reprodução/Instagram @marcelloantony_oficial
Marcello Antony foi anunciado como um dos atores de Valor da Vida, próxima novela que será transmitida pelo canal português TVI. Aos 53 anos de idade, seu trabalho mais recente na Globo havia sido em Malhação: Viva a Diferença, como o diretor Edgar, em 2017.
No elenco, além de artistas portugueses, estão outros nomes conhecidos do público, como Thiago Rodrigues (Malhação, Páginas da Vida, Além do Horizonte, entre outros trabalhos) e Carolina Kasting (O Profeta, Malhação, Além do Tempo). Há também outra brasileira presente, a atriz Thaiane Anjos.
"Vamos contar mais uma história... Feliz e orgulhoso. Estou no elenco da próxima novela da Maria João Costa", comemorou Thiago, que fará sua segunda novela na emissora.
Carolina também se manifestou em seu Instagram: "'Que bons ventos te levem e te tragam de volta'. Afinal, Portugal é logo ali! E cada vez mais o horizonte se abre e a gratidão pela vida se intensifica."

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