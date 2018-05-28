Maluma ganha US$ 1 milhão para vender chinelos na Copa do Mundo

Deve ir ao ar em junho o comercial quegravou para. Ao lado da cantora Lellezinha, o colombiano requebra em um palco montado na Praia do Leme, zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Extra, os dois gravaram uma música exclusiva para a propaganda. O cantor embolsou nada menos do que US$ 1 milhão, algo em torno de R$ 3,8 milhões, para ser o garoto-propaganda da marca.

Segundo o Extra, o cantor veio ao país no final de março para a gravação. Quem esteve com ele, no entanto, não levou, digamos uma boa impressão. Só o vi bebendo várias caipirinhas e água de coco nos bastidores, e só andava com seguranças em volta, conta uma pessoa envolvida na produção.

O comercial levou quatro dias para ser gravado. De acordo com o Extra, Maluma até usou um dublê para as cenas em que várias mulheres se jogam em cima do cantor. Enquanto o dublê gravava, Maluma mergulhava com seu stylist, Julian, no mar do Leme. Em alguns intervalos, o cantor chegou a levar um som, no melhor estilo voz e violão. Lellezinha não faz só figuração. A cantora chega a aparecer como uma sereia no comercial.