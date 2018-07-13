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Malala inaugura sua conta no Instagram com foto tirada no Brasil

Ativista paquistanesa está no País para participar de eventos

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 17:06
A primeira foto da ativista Malala postada no Instagram foi feita em Salvador, na Bahia Crédito: Instagram / @malala
A ativista paquistanesa Malala, conhecida por ter recebido um prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho em prol da igualdade de gênero, aproveitou para criar sua conta no Instagram e postar a primeira foto durante sua visita ao Brasil.
"Estou tão feliz por estar comemorando meu aniversário de 21 anos no Brasil!", escreveu, ao lado de uma foto na cidade de Salvador.
Malala foi baleada por extremistas do Talebã por se posicionar contra a proibição do acesso à educação por mulheres, em 2012. À época, tinha 15 anos de idade.
Apesar de sua conta pessoal no Instagram só ter sido criada hoje, a fundação de Malala possui quase 1 milhão de seguidores em seu perfil.

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