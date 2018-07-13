Malala inaugura sua conta no Instagram com foto tirada no Brasil

A primeira foto da ativista Malala postada no Instagram foi feita em Salvador, na Bahia Crédito: Instagram / @malala

A ativista paquistanesa Malala, conhecida por ter recebido um prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho em prol da igualdade de gênero, aproveitou para criar sua conta no Instagram e postar a primeira foto durante sua visita ao Brasil.

"Estou tão feliz por estar comemorando meu aniversário de 21 anos no Brasil!", escreveu, ao lado de uma foto na cidade de Salvador.

Malala foi baleada por extremistas do Talebã por se posicionar contra a proibição do acesso à educação por mulheres, em 2012. À época, tinha 15 anos de idade.