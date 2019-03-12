Maisa vai estrear seu primeiro talk-show

Crédito: Reprodução/Instagram @maisa

Não há quem não tenha se encantado com aquela menininha, de apenas 3 anos, que já esbanjava carisma e simpatia no programa do Raul Gil, cantando e interagindo com o apresentador e seus convidados. Pois a garotinha agora está uma adolescente. O nome dela é Maisa Silva e se mostra, aos 16 anos, uma artista completa - atriz, cantora, youtuber, apresentadora. E é esse lado que mais uma vez ela vai mostrar no seu novo Programa da Maisa, que vai estrear sábado, 16, às 14h15, no SBT.

E Maisa é ainda muito mais do que essa garota esperta e cheia de opinião, que é capaz de enfrentar as brincadeiras do patrão Silvio Santos, quando ele a coloca em situações complicadas. Com uma legião de seguidores em suas redes sociais, a menina costuma falar com propriedade de temas espinhosos, sem temer as opiniões contrárias.

Para marcar o lançamento, Maisa participou de um bate-papo com a imprensa na manhã desta segunda-feira, 11. Claro que a chuva atrapalhou um pouco, impedindo a chegada de alguns convidados. Mas isso não foi um grande transtorno, afinal, a tecnologia avançada está aí para ajudar. Assim, todos que não puderam estar na coletiva conseguiram acompanhar o que rolou no encontro por meio das redes sociais da emissora. Além de Maisa, estavam presentes Oscar Filho, que fará parte programa, o diretor Lucas Gentil e Fernando Pelegio, diretor artístico do SBT.

Sempre se mostrando muito ágil em suas respostas, Maisa respondeu a diversas perguntas. A garota falou do orgulho de ter convivido com mestres da TV. "Pude aprender muito com o Silvio Santos e o Raul Gil, até convivi um pouquinho com a Hebe Camargo", deixando claro que ela foi uma de suas referências.

O programa terá cenário colorido, divertido, em uma mistura de elementos da cultura pop, deixando Maisa à vontade para receber seus convidados para um bate-papo franco, bem ao seu estilo. Alguns momentos desses quadros, que já foram gravados, foram exibidos durante a entrevista. E a primeira atração será a atriz Fernanda Souza, que fez a personagem Mili, em Chiquititas, nos anos 1990. "A Fernandinha foi uma das primeiras pessoas que pensei para o programa. Sou fã dela", afirma a jovem apresentadora.

Entre quadros que vão compor o programa, tem o Banho de Sabedoria. Nele, uma banheira é transformada em um divã cheio de bolinhas onde Maisa vai dar uma mãozinha para os convidados, mostrando a eles como lidar com os ataques na internet. Terá ainda um quadro de curiosidades, de memória, o Submaisa, no qual a garota faz um mergulho nos arquivos do SBT, exibindo para o público imagens e fatos sobre a trajetória dos convidados.

Algo que é a cara do público mais jovem, mas que deve chamar a atenção de todos, é quadro Jó Ken Pô. Esse quadro trará uma divertida disputa entre dois cosplayers de personagens de HQ. E tem ainda o Game do Dia, com a disputa entre Maisa e seus convidados - claro que terá um castigo para os perdedores, que será um banho de slime cor-de-rosa.