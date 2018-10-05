Maísa Silva revela que fã já arrancou uma mecha do cabelo dela

Danilo Gentili, João Guilherme, Thalita Rebouças e Maísa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa

A vida de popstar tem lá seus percalços. E Maísa Silva dividiu algumas histórias durante o programa The Noite desta quinta-feira, 4. Durante entrevista ao apresentador Danilo Gentili, a atriz revelou que já arrancaram uma mecha do cabelo dela em uma aparição pública.

Eu estava em uma praça, Dia das Crianças, fui dar oi para elas. Eu estava com uma flor na cabeça, era a que eu mais gostava de usar. Foram puxar e puxaram um tufo do cabelo meu! Fiquei em choque, mas não tive tempo porque tinha que passar pela multidão, lembra Maísa, que tinha 10 anos de idade na época.

Sobre loucuras que os fãs já fizeram por ela, a apresentadora revelou que uma garotinha mandou pintar a parede do quarto com o rosto de Maísa. Tinha edredom também, o quarto inteiro temático...será que a menina se arrependeu? Se tem uma pessoa que eu nunca posso desapontar na vida é essa menina, concluiu.

Maísa esteve ao lado do ator João Guilherme e da escritora Thalita Rebouças para divulgar o lançamento do filme Tudo por um Popstar. A trama é baseada no livro que tem o mesmo nome, escrito por Thalita. Na história, três amigas adolescentes fazem tudo para conhecer um astro do mundo pop, vivido por João Guilherme.