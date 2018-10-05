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Momentos

Maísa Silva revela que fã já arrancou uma mecha do cabelo dela

Atriz participou do programa The Noite e falou sobre estreia do filme Tudo por um Popstar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 14:58

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 14:58

Danilo Gentili, João Guilherme, Thalita Rebouças e Maísa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
A vida de popstar tem lá seus percalços. E Maísa Silva dividiu algumas histórias durante o programa The Noite desta quinta-feira, 4. Durante entrevista ao apresentador Danilo Gentili, a atriz revelou que já arrancaram uma mecha do cabelo dela em uma aparição pública.
Eu estava em uma praça, Dia das Crianças, fui dar oi para elas. Eu estava com uma flor na cabeça, era a que eu mais gostava de usar. Foram puxar e puxaram um tufo do cabelo meu! Fiquei em choque, mas não tive tempo porque tinha que passar pela multidão, lembra Maísa, que tinha 10 anos de idade na época.
Sobre loucuras que os fãs já fizeram por ela, a apresentadora revelou que uma garotinha mandou pintar a parede do quarto com o rosto de Maísa. Tinha edredom também, o quarto inteiro temático...será que a menina se arrependeu? Se tem uma pessoa que eu nunca posso desapontar na vida é essa menina, concluiu.
Maísa esteve ao lado do ator João Guilherme e da escritora Thalita Rebouças para divulgar o lançamento do filme Tudo por um Popstar. A trama é baseada no livro que tem o mesmo nome, escrito por Thalita. Na história, três amigas adolescentes fazem tudo para conhecer um astro do mundo pop, vivido por João Guilherme.
No perfil oficial no Instagram, Maísa Silva divulgou um vídeo antes de começar o The Noite:

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