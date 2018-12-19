Maisa Silva fará uma pausa nas redes sociais durante as férias

06/11/2018 - Maisa volta a postar em Instagram gastronômico Crédito: Instagram / @maisa

Maisa Silva tem mais de um milhão de seguidores para cada ano de vida. Aos 16, a atriz e apresentadora que coleciona 18,2 milhões de fãs nas redes sociais decidiu explicar o porquê de se afastar, por um tempo, de Facebook, Instagram e Twitter.

"Não vou sumir das redes sociais, mas pretendo dar um tempinho porque eu confesso que me permiti intoxicar com coisas que vi e realmente me afetaram", disse. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 18.

Muitos fãs, apesar de estarem tristes com a decisão, concordaram. "Acho que todos nós devíamos fazer isso de vez em quando, dar um tempo desse mundo tóxico chamado redes sociais", escreveu uma seguidora. "Eu queria muito agradecer pelo companheirismo nesse ano, gente. Vocês são muito importantes para mim sim!", enfatizou Maisa aos seguidores.