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Maisa Silva fará uma pausa nas redes sociais durante as férias

Atriz e apresentadora, que tem 18,2 milhões de seguidores, anuncia que precisa se desintoxicar

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 16:21
06/11/2018 - Maisa volta a postar em Instagram gastronômico Crédito: Instagram / @maisa
Maisa Silva tem mais de um milhão de seguidores para cada ano de vida. Aos 16, a atriz e apresentadora que coleciona 18,2 milhões de fãs nas redes sociais decidiu explicar o porquê de se afastar, por um tempo, de Facebook, Instagram e Twitter.
"Não vou sumir das redes sociais, mas pretendo dar um tempinho porque eu confesso que me permiti intoxicar com coisas que vi e realmente me afetaram", disse. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 18.
Muitos fãs, apesar de estarem tristes com a decisão, concordaram. "Acho que todos nós devíamos fazer isso de vez em quando, dar um tempo desse mundo tóxico chamado redes sociais", escreveu uma seguidora. "Eu queria muito agradecer pelo companheirismo nesse ano, gente. Vocês são muito importantes para mim sim!", enfatizou Maisa aos seguidores.
A atriz também falou sobre o papel da família na vida dela. "Eu tenho uma base familiar que é o maior privilégio da minha vida. Eu sei que isso não anula as dificuldades que eu passei, mas eu tenho uma saúde incrível, oportunidades e um apoio incrível dos meus familiares. E isso é tudo", completou.

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