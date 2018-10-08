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LUTO

Maisa Silva e Angélica lamentam morte de seus pets nas redes sociais

Apresentadoras perderam seus cachorros no fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 16:55

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 16:55

A apresentadora e atriz Maísa Silva Crédito: Instagram/@maisa
Em pleno domingo de eleição, Maisa Silva chorava a morte de seu cãozinho, Pipoca, de apenas um ano de vida. A apresentadora fez um desabafo no perfil oficial dela no Instagram.
"Vou estar com você para sempre, meu ursinho. Te amo. Nunca pensei que isso fosse acontecer tão cedo, para sempre em nossos corações", escreveu na legenda da foto. Os internautas se comoveram com a publicação da atriz e enviaram mensagens de carinho.
"Não é nada fácil perder um amigo verdadeiro! Tenho certeza que ele fica orgulhoso de ter tido uma dona tão boa (sic)", disse um fã. Outra seguidora declarou: "Perder quem amamos dói tanto. Já passei por essa dor com meu Lord. Deus conforte vocês".
No perfil oficial no Instagram, Angélica também prestou uma homenagem ao cãozinho. "Meu amiguinho Taz partiu...foram 14 anos de amor, amizade, brincadeiras e muita fofura", escreveu na legenda da foto. Os seguidores da apresentadora lamentaram. "Realmente é muito triste. Perdi meu bebê já tem dois meses e ainda sinto sua falta", declarou uma fã.

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