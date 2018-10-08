Maisa Silva e Angélica lamentam morte de seus pets nas redes sociais

A apresentadora e atriz Maísa Silva Crédito: Instagram/@maisa

Em pleno domingo de eleição, Maisa Silva chorava a morte de seu cãozinho, Pipoca, de apenas um ano de vida. A apresentadora fez um desabafo no perfil oficial dela no Instagram.

"Vou estar com você para sempre, meu ursinho. Te amo. Nunca pensei que isso fosse acontecer tão cedo, para sempre em nossos corações", escreveu na legenda da foto. Os internautas se comoveram com a publicação da atriz e enviaram mensagens de carinho.

"Não é nada fácil perder um amigo verdadeiro! Tenho certeza que ele fica orgulhoso de ter tido uma dona tão boa (sic)", disse um fã. Outra seguidora declarou: "Perder quem amamos dói tanto. Já passei por essa dor com meu Lord. Deus conforte vocês".