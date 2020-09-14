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Mais Você voltará à Globo a partir do dia 5 de outubro

O Mais Você começará a partir das 9h30. Antes dele irão ao ar os jornalísticos Hora 1, Bom Dia local e o Bom Dia Brasil. A ideia é mudar a programação para abrir espaço para o horário eleitoral

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 18:57
Ana Maria Braga é apresentadora do programa Mais Você da Rede Globo.
Ana Maria Braga é apresentadora do programa Mais Você da Rede Globo. Crédito: Divulgação/Rede Globo
A Globo decidiu que o Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, 71, vai voltar ao ar a partir do dia 5 de outubro. O martelo foi batido nesta segunda-feira (14).
A medida visa acomodar o matutino antes do Encontro com Fátima Bernardes, programa que até então abria espaço para que a apresentadora rememorasse receitas da época em que o programa estava na programação.
O Mais Você começará a partir das 9h30. Antes dele irão ao ar os jornalísticos Hora 1, Bom Dia local e o Bom Dia Brasil. A ideia é mudar a programação para abrir espaço para o horário eleitoral que deverá aparecer na programação antes das eleições de novembro.
Em março, com a explosão da pandemia do novo coronavírus, a Globo decidiu reformular sua programação temporariamente para dar mais espaço à cobertura da pandemia que tem afetado o mundo.
Na época, o Mais Você saiu do ar e quem entrou foi o especial Combate ao Coronavírus. Após ter sido criado às pressas, o Combate teve seu último programa em 22 de maio. A partir daquele momento, Fátima Bernardes ganhava a missão de aliar entretenimento com saúde no Encontro.
Ao todo, o programa recebeu 50 mil perguntas de internautas sobre a Covid-19, e o apresentador Marcio Gomes leu ao menos 800 delas aos mais de 60 médico que pelos estúdios passaram diariamente. Foram mais de 70 horas de transmissões desde o dia 17 de março.

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