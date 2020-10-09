AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Mais uma brincadeira? Evaristo Costa bloqueia padre Fábio de Melo

Publicação do jornalista no Instagram, em tom de piada, rendeu diversos comentários, incluindo do apresentador Cid Moreira

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 08:16
Evaristo Costa e Padre Fábio de Melo
Evaristo Costa e Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução/Instagram
As interações entre o jornalista Evaristo Costa e o padre Fábio de Melo se tornaram uma tradição nas redes sociais, rendendo muitos comentários e risadas. Dessa vez, o que chamou a atenção do público foi uma publicação de Evaristo na terça-feira, 6, em que ele apareceu bloqueando o amigo no Instagram.
"As inverdades proferidas sobre minha pessoa me fizeram bloquear o mal pela raiz. Aqui, não mais habitarás. E assim, se restabeleceu a paz", comentou Evaristo na publicação, que mostra um registro da tela do seu celular e indica que ele bloqueou o amigo na rede social.
Há um indício de que tudo não passou de outra brincadeira. Quando uma conta é bloqueada no Instagram, ela deixa de seguir a conta que a bloqueou, mas Evaristo segue e ainda é seguido pela conta do padre Fábio de Melo. Assim, se houve algum bloqueio, já foi revertido.
A publicação foi motivada por um post do padre, que não fez nenhuma publicação sobre o aniversário do jornalista, em 30 de setembro, e se justificou. "Ele fez aniversário, mas eu não me manifestei publicamente. E foi intencional".
"Queria que minha homenagem pudesse ajudar no lançamento de sua candidatura, fato que ocorreu hoje", brincou o padre no dia 6. Ele publicou uma montagem em que Evaristo aparece como candidato a vereador. No Twitter, Evaristo respondeu o post dizendo que era "fake news".
O padre ainda respondeu a publicação do jornalista: Presto-lhe uma homenagem, um apoio, e assim que você me trata? Francamente, Evaristo!". Até pelo histórico dos amigos, os seguidores levaram a interação na brincadeira, fazendo diversos comentários. Um deles foi do jornalista Cid Moreira, ex-apresentador do Jornal Nacional.
Primeiro, ele sugeriu que a sigla do "partido" de Evaristo seria "Partido dos Sapos Trabalhadores Britânicos", já que o apresentador da CNN está morando no Reino Unido. Já no post de Evaristo, Cid opinou que "isso tudo está pior do que namorada ciumenta!". Até o momento, os dois amigos não interagiram novamente e não deram sinais de uma "reconciliação".

Veja Também

Evaristo Costa provoca padre Fábio de Melo: "Padre biscoiteiro"

Evaristo Costa e padre Fábio ironizam Bettina, a jovem milionária

'Não tinha intenção de voltar à TV', diz Evaristo Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilustres semiconhecidos: eleitores ignoram até pré-candidatos ao Senado "famosos" no ES
Árvore líquida que captura carbono
Mostra em Vitória traz 'árvore líquida' que captura carbono e bike que tritura plástico
Macarrão de panela de pressão cremoso
Macarrão de panela de pressão cremoso: aprenda receita rápida para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados