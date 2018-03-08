Mahmoud desmente Jaqueline e diz que Ana Clara não tem odor ruim

Ana Clara já passou alguns dias sem tomar banho dentro da casa do "Big Brother Brasil 18" e acabou virando motivo de piada na internet. Em entrevista recente, Jaqueline, a segunda eliminada do programa e desafeto da carioca, disse que Ana Clara tinha odor ruim e que não tinha higiene pessoal.
Mas, Mahmoud, eliminado do "BBB 18", na última terça-feira, desmentiu Jaqueline:
- Isso não procede mesmo. Eu dormia ao lado da Ana Clara, a abraçava, ficava grudado. Ela tem o cheiro muito bom. Inclusive, a gente tomava banho juntos às vezes. Então, isso não procede.
O sexólogo também contou que não se arrepende de ter entrado na casa e que está recebendo muito carinho aqui fora:
- Quando eu estava lá dentro, passando por todo aquele arrepio de ir para o paredão e voltar, naquele turbilhão emocional, eu cheguei a me arrepender. Mas hoje, depois que vi que fui recebido com amor pelo Brasil, eu não me arrependo mais.