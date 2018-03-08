Mahmoud desmente Jaqueline e diz que Ana Clara não tem odor ruim

Ana Clara já teria passado alguns dias sem tomar banho Crédito: (Foto: Reprodução)

Ana Clara já passou alguns dias sem tomar banho dentro da casa do "Big Brother Brasil 18" e acabou virando motivo de piada na internet. Em entrevista recente, Jaqueline, a segunda eliminada do programa e desafeto da carioca, disse que Ana Clara tinha odor ruim e que não tinha higiene pessoal.

Mas, Mahmoud, eliminado do "BBB 18", na última terça-feira, desmentiu Jaqueline:

- Isso não procede mesmo. Eu dormia ao lado da Ana Clara, a abraçava, ficava grudado. Ela tem o cheiro muito bom. Inclusive, a gente tomava banho juntos às vezes. Então, isso não procede.

O sexólogo também contou que não se arrepende de ter entrado na casa e que está recebendo muito carinho aqui fora: