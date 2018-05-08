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Mal de Parkinson

Mãe de Xuxa, Dona Alda morre aos 81 anos

Mãe da apresentadora morreu em casa, após mais de 10 anos de luta contra o Mal de Parkinson

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 14:08
A mãe da apresentadora Xuxa, Alda, morreu nesta terça-feira (8) aos 81 anos de idade. A informação foi confirmada ao Uol pela empresária dela, Mônica Muniz. Dona Alda sofria de Mal de Parkinson há mais de 10 anos. 
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"Ainda não tenho laudo médico, nem informações adicionais. Estou indo para lá", informa a empresária ao Uol, que diz que Alda morreu por volta das 9h, em casa. No último dia 3, a apresentadora postou nas redes sociais um pedido de orações aos seguidores para a mãe, que já estava debilitada. "Por favor... Peço a vocês que têm muita fé que rezem por minha guerreira, minha Aldinha. Obrigada, que Deus dê em dobro a vocês", escreveu Xuxa. Veja o post: 
Dona Alda Meneghel fez 81 anos em janeiro. À época, Xuxa também registrou um desabafo, quando revelou que há anos esperava um milagre. 

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