Mãe de Xuxa, Dona Alda morre aos 81 anos

A mãe da apresentadora, Alda, morreu nesta terça-feira (8) aos 81 anos de idade. A informação foi confirmada ao Uol pela empresária dela, Mônica Muniz. Dona Alda sofria de Mal de Parkinson há mais de 10 anos.

"Ainda não tenho laudo médico, nem informações adicionais. Estou indo para lá", informa a empresária ao Uol, que diz que Alda morreu por volta das 9h, em casa. No último dia 3, a apresentadora postou nas redes sociais um pedido de orações aos seguidores para a mãe, que já estava debilitada. "Por favor... Peço a vocês que têm muita fé que rezem por minha guerreira, minha Aldinha. Obrigada, que Deus dê em dobro a vocês", escreveu Xuxa. Veja o post: