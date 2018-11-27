Mãe de Oprah Winfrey morre aos 83 anos

Vernita nasceu em 1935 e teve Oprah aos 19 anos, em 1954. Na época, trabalhava como empregada doméstica em outro estado e não podia criar a filha, então sua avó materna foi responsável pela educação até os seis anos, quando Oprah foi viver com a mãe. Vernita também teve outros dois filhos. Patricia foi colocada para adoção quando ainda era bebê, tendo conhecido Oprah apenas em 2010. Já Jeffrey faleceu em 1989, em decorrência da aids.