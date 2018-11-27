Mãe de Oprah Winfrey morre aos 83 anos

A mãe de Oprah Winfrey, Vernita Lee, morreu na última quinta-feira, 22, aos 83 anos. A família confirmou a informação ao site TMZ, mas não divulgou a causa da morte.
Vernita nasceu em 1935 e teve Oprah aos 19 anos, em 1954. Na época, trabalhava como empregada doméstica em outro estado e não podia criar a filha, então sua avó materna foi responsável pela educação até os seis anos, quando Oprah foi viver com a mãe. Vernita também teve outros dois filhos. Patricia foi colocada para adoção quando ainda era bebê, tendo conhecido Oprah apenas em 2010. Já Jeffrey faleceu em 1989, em decorrência da aids.
Em 1990, a apresentadora de televisão convidou a mãe para participar de seu talk show. Até então, elas viviam uma relação conturbada por conta da infância distante. A convivência entre as duas passou a melhorar e Oprah começou a ajudar a mãe financeiramente.