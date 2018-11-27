Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nos EUA

Mãe de Oprah Winfrey morre aos 83 anos

Causa da morte de Vernita Lee não foi divulgada

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 12:41
A mãe de Oprah Winfrey, Vernita Lee, morreu na última quinta-feira, 22, aos 83 anos. A família confirmou a informação ao site TMZ, mas não divulgou a causa da morte.
Vernita nasceu em 1935 e teve Oprah aos 19 anos, em 1954. Na época, trabalhava como empregada doméstica em outro estado e não podia criar a filha, então sua avó materna foi responsável pela educação até os seis anos, quando Oprah foi viver com a mãe. Vernita também teve outros dois filhos. Patricia foi colocada para adoção quando ainda era bebê, tendo conhecido Oprah apenas em 2010. Já Jeffrey faleceu em 1989, em decorrência da aids.
Em 1990, a apresentadora de televisão convidou a mãe para participar de seu talk show. Até então, elas viviam uma relação conturbada por conta da infância distante. A convivência entre as duas passou a melhorar e Oprah começou a ajudar a mãe financeiramente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados