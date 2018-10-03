Mãe de Kate Middleton é criticada por vender fantasia de princesa zumbi

A mãe de Kate Middleton, Carole Elizabeth Middleton, foi criticada publicamente por uma amiga da princesa Diana por vender uma fantasia de uma princesa zumbi em seu site de fantasias, o Party Pieces.
A fantasia mostra órgãos e um vestido todo ensanguentado, e é feito para crianças de até quatro anos. Entretanto, uma amiga relacionou a fantasia à Diana, que morreu em um trágico acidente de trânsito em 1995.
Em entrevista ao Daily Star, Simone Simmons, que era amiga da Lady Di, falou: "Isso é mais que doentio. Passa dos limites, passa uma mensagem distorcida".
A fantasia estava sendo vendida por dez euros, mas, aparentemente, o produto foi retirado do site.