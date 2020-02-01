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Polêmica

Mãe de Gugu diz que nunca vai perdoar Rose Miriam por disputa na Justiça

Maria do Céu, 90, diz que reza e pede aos céus forças para parar de chorar

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 21:02
Maria do Céu, de 90 anos, chegando ao velório de Gugu Liberato, seu filho, de cadeira de rodas Crédito: Reprodução/Instagram @contaaiwanda
Mãe de Gugu, Maria do Céu, 90, ainda sente demais a morte de Gugu após um acidente em sua casa, nos Estados Unidos. De acordo com ela, sua família foi desmoronada, sobretudo por conta da atitude da esposa de Gugu, Rose Miriam, de entrar na Justiça para travar uma batalha pela herança.
Em entrevista à revista Veja, Maria do Céu disse que não consegue perdoar Rose. "Nunca vou perdoar a Rose por ter mentido para mim, dizendo que iria fazer um retiro religioso enquanto largou meus netos sozinhos nos Estados Unidos para vir ao Brasil armar essa briga na Justiça", comenta.
Rose Miriam entrou em disputa com a família para ter direito à metade do patrimônio deixado pelo apresentador, já que teria vivido com ele em regime de união estável --condição que pediu para ser reconhecida pela Justiça.
A Justiça de São Paulo determinou que a viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, receba pensão de R$ 100 mil por mês.

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Maria do Céu segue sua vida, chorando muito e rezando todos os dias, como contou à reportagem. "Fiquei revoltada no começo, mas sou católica e tenho de acreditar que Deus vai me dar forças. Rezo muito, o tempo todo. Quando começo a chorar, falo assim: 'Meu filho, por favor, faça com que eu não chore mais'. Lá do céu, o Toninho [Gugu] está olhando por mim."
De acordo com a mãe do apresentador, o velório do filho mostrou o quão grande e importante ele era para a sociedade. "Até o velório, não sabíamos o tamanho do meu filho. Acho que nem ele. A comoção foi muito grande. O governador de São Paulo, João Doria, se ajoelhou aos meus pés. Esse amor recebido por muitos, conhecidos e desconhecidos, me ajuda", diz.
Procurada, Rose Miriam não quer se manifestar no momento.

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