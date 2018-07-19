Mãe de Cory Monteith diz que ele não estava pronto para o mundo de Hollywood

A mãe de Cory Monteith, protagonista de Glee que faleceu em 2013, abriu seu coração em entrevista para a revista People. Ann McGregor perdeu seu filho de 31 anos por causa de uma mistura de álcool e drogas. Na entrevista, a senhora de 67 anos contou que Monteith começou a beber e usar drogas aos 13 anos, enfrentando diversas reabilitações a partir dos 15 anos. "Ele tentava esconder tudo de mim, porque me amava e queria me proteger", explica. Ann ainda acrescentou que o filho não estava pronto para o mundo de Hollywood, que o fazia descontar nas drogas.
Em dezembro de 2012, sete meses antes de sua morte, Monteith admitiu para a mãe que havia voltado a usar drogas. Pouco tempo depois, em abril, foi para a reabilitação, onde ficou até maio, quando começou a realizar intensos procedimentos dentários. Ann acredita que isso possa ter afetado sua sobriedade, já que "ele não tinha drogas suficientes para matá-lo, mas por alguma razão aconteceu por causa de sua intolerância".
O ator foi encontrado morto em julho de 2013, em um hotel de Vancouver, no Canadá. De acordo com a autópsia, havia traços de morfina, codeína e heroína em seu corpo.