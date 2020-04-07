Mãe de Chay Suede fala sobre saudade da neta: 'queria entrar na foto'

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Sei que a última foto do feed foi dela, e vai continuar tendo Maria por aqui. Recebi essa foto ontem a noite. Queria entrar na foto e sentir o cheirinho dela, fazer graça pra ela rir aquele sorriso banguela e inocente. Florzinha da vovó ?? ? O mundo tá uma loucura, mas que bom que você ainda não sabe disso. Te amo pra sempre Maria.