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Mãe de Chay Suede fala sobre saudade da neta: 'queria entrar na foto'

Herica Godoy publicou uma foto de Maria, que completou três meses de vida em março de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 15:57

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 15:57

Mãe de Chay Suede, Herica Godoy publicou uma foto da neta, Maria
Mãe de Chay Suede, Herica Godoy publicou uma foto da neta, Maria Crédito: Instagram / @hericagodoy
Em meio à pandemia do novo coronavírus e o consequente isolamento social, Herica Godoy, mãe do ator Chay Suede, fez uma publicação em que fala das saudades que está sentindo da neta, Maria.
A filha do ator com a também atriz Laura Neiva completou três meses de idade no final do mês de março, e Maria publicou uma foto da neta que recebeu na quinta-feira, 4. "Queria entrar na foto e sentir o cheirinho dela, fazer graça pra ela rir aquele sorriso banguela e inocente", comentou Herica.

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"O mundo está uma loucura, mas que bom que você ainda não sabe disso. Te amo para sempre Maria", concluiu a avó na publicação. No dia 26 de março, quando a neta completou três meses de idade, Herica também postou outra foto de Maria e elogiou a bebê: "Minha neta é o 'trem' mais lindo dessa vida".

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