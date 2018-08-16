60 anos

Madonna vai comemorar aniversário em Marrakesh

Cantora já está no Marrocos e o local da festa que reunirá artistas e celebridades de todo o mundo é o assunto preferido da população
Redação de A Gazeta

16 ago 2018 às 15:15

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 15:15

. Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
A cantora americana Madonna chegou à cidade velha de Marrakesh, no sul do Marrocos, para comemorar os seus 60 anos nesta quinta-feira, 16, informaram várias fontes.
"Caminhando pelo labirinto de Medina na hora da oração", escreveu a rainha do pop em suas contas do Facebook e Instagram com um vídeo gravado à noite.
Na terça-feira, a "Material Girl" havia compartilhado uma foto sua com um fez (chapéu de feltro vermelho tradicional) coberto com joias típicas berebere e a legenda: "Hoje estou usando o bolo na cabeça! Mais dois dias...".
A polícia marroquina tem se esforçado para evitar que os jornalistas e fotógrafos se encontrem com a estrela, segundo diferentes repórteres contactados pela AFP em Marrakesh.
As especulações sobre o local que Madonna escolheu para comemorar os seus 60 anos são a ordem do dia.
Alguns afirmam que será em El Fenn - palácio com piscina e um grande terraço que permite ver os telhados da cidade ocre -, outros dizem que será o Kaskab Tasmanot - suntuosa propriedade do magnata britânico Richard Branson, localizada em um vale aos pés da Cordilheira do Atlas -, e outros ainda indicam que será na casa de hóspedes de luxo, mas rústica, "The Break", em meio a uma paisagem desértica perto das Montanhas Agafay.
A artista, que no ano passado se mudou para Lisboa, onde um de seus filhos, David Banda, de 12 anos, está em uma escolinha juvenil de futebol, a do Benfica, estimula que seus fãs façam doações a sua obra de caridade para crianças no Malavi em homenagem ao seu 60º aniversário.
Divorciada do diretor britânico de cinema Guy Ritchie e mãe biológica de dois jovens, Lourdes Maria e Rocco Ritchie, Madonna adotou quatro crianças do Malavi, Mercy James, David Banda e as gêmeas Ester e Estella.

