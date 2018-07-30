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NOVA CASA

Madonna posa com os filhos em Portugal em nova edição da 'Vogue Itália'

Em entrevista, a cantora fala sobre a escolha de viver com as crianças em Lisboa

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 16:54
No mês de agosto, em que completa 60 anos, Madonna é a capa da revista Vogue Itália, fotografada pela icônica dupla de fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott. As imagens foram clicadas em Lisboa, cidade em que a cantora vive com os quatro filhos mais novos há cerca de um ano.
A vida materna e a rotina em Portugal, aliás, foram o principal tema da entrevista. A ideia inicial da publicação era fazer uma retrospectiva de sua carreira, mas "Madonna não quer falar do passado", como conta o brasileiro Giovanni Bianco, diretor criativo da revista, em entrevista ao WWD.
"Ela trabalha muito duro, eu aprendi muito com sua intensidade e dedicação, mas acho que há uma diferença entre sua imagem popular e a pessoa normal, do dia a dia", diz Bianco, que já trabalhou com a estrela do pop por 12 anos em quatro capas de álbuns, turnês e inúmeros editoriais.
Madonna se mudou para o país europeu para que o filho David Banda, de 12 anos, pudesse se dedicar ao futebol, e hoje vive na capital portuguesa também com Mercy James, de 12 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 5. Nas imagens da Vogue italiana, ela aparece em alguns de seus endereços favoritos de Lisboa, como o bar em que vai para ouvir fado, gênero tipicamente português, e músicas de Cabo Verde. Nas duas capas da edição, a cantora posa também no Parque de Arrábida, próximo a Lisboa, vestindo looks Saint Laurent.
Ao longo do editorial, a cantora usa ainda peças de grifes como Dior, Prada, Dolce & Gabbana e Miu Miu. "Sendo Madonna, ela basicamente fez seu próprio styling", admite Giovanni Bianco.

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