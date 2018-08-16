MÚSICA

Madonna divulga vídeo de apresentação no MET Gala para comemorar aniversário

Cantora completa 60 anos nesta quinta-feira, 16

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Madonna em apresentação no MET GALA 2018 Crédito: Reprodução/Youtube
A cantora Madonna celebra os seus 60 anos de vida nesta quinta-feira, 16, e como um presente para os fãs, divulgou em seu canal no YouTube a apresentação completa que fez este ano no evento fashion MET Gala.
A apresentação, feita nas escadas do Metropolitan Museum de Nova York, segue o tema do evento deste ano, "Imaginação Católica", com inúmeros símbolos e simbolismos religiosos.
Além da sua própria Like a Prayer, Madonna cantou um trecho da inédita Beautiful Game e ainda Hallelujah, de Leonard Cohen.
Madonna, que está em Marrakesh para celebrar o seu 60º aniversário, recentemente confirmou, numa entrevista para a Vogue Itália, que deve lançar um novo álbum ainda este ano.

