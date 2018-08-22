Madonna conta como Aretha Franklin impulsionou sua carreira

surgiu no palco do VMA 2018 da MTV para entregar o principal prêmio da noite, de Melhor Clipe. Porém, a participação dela foi além. A rainha do pop completou 60 anos de idade no dia em quemorreu, em 16 de agosto.

Durante a cerimônia em Nova York na noite de segunda-feira, 20, a cantora fez um longo discurso contando como a diva do soul impulsionou a carreira dela, indiretamente. No passado, Madonna teria sido recusada para ser backing vocal de Aretha, mas executivos franceses teriam dado uma chance à rainha pop para trabalhar com Giorgio Moroder,