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No VMA

Madonna conta como Aretha Franklin impulsionou sua carreira

No passado, Madonna teria sido recusada para ser backing vocal de Aretha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 12:56

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 12:56

Madonna no VMA 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @williamsvicente
Madonna surgiu no palco do VMA 2018 da MTV para entregar o principal prêmio da noite, de Melhor Clipe. Porém, a participação dela foi além. A rainha do pop completou 60 anos de idade no dia em que Aretha Franklin morreu, em 16 de agosto.
Durante a cerimônia em Nova York na noite de segunda-feira, 20, a cantora fez um longo discurso contando como a diva do soul impulsionou a carreira dela, indiretamente. No passado, Madonna teria sido recusada para ser backing vocal de Aretha, mas executivos franceses teriam dado uma chance à rainha pop para trabalhar com Giorgio Moroder,
Em 1984, Madonna se apresentou com Like a Virgin na primeira edição do VMA: "Perdi meu sapato e disfarcei na performance. Meu agente disse que aquilo seria meu fim. Bem, veja onde estou hoje", declarou a estrela, arrancando suspiros e aplausos da plateia.
Madonna entregou o prêmio de Melhor Clipe do Ano a Camila Cabello, por Havana. A cantora cubana abraçou e fez reverência à rainha do pop. Os fãs de ambas foram à loucura.

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