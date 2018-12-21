Macaulay Culkin refaz cenas de 'Esqueceram de Mim' 28 anos depois

Macaulay Culkin reviveu algumas cenas do clássico Esqueceram de Mim em um comercial do Google lançado na quarta-feira, 19. No vídeo, com tema natalino, assim como o filme, ele aparece utilizando alguns comandos de voz oferecidos pela empresa, enquanto desfruta de sua solidão, vivendo uma situação um tanto quanto diferente em relação a quando foi 'esquecido' na noite da ceia no filme original, lançado há 28 anos.