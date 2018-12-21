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SAUDOSISMO

Macaulay Culkin refaz cenas de 'Esqueceram de Mim' 28 anos depois

Ator estrela propaganda lançada pelo Google em época de Natal

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 22:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 22:29
20/12/2018 - Macaulay Culkin em 'Esqueceram de Mim', quandro criança, e atualmente, em propaganda do Google Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYEsqueceram de MimENTITY_apos_ENTITY (1990) | YouTube / @Google
Macaulay Culkin reviveu algumas cenas do clássico Esqueceram de Mim em um comercial do Google lançado na quarta-feira, 19. No vídeo, com tema natalino, assim como o filme, ele aparece utilizando alguns comandos de voz oferecidos pela empresa, enquanto desfruta de sua solidão, vivendo uma situação um tanto quanto diferente em relação a quando foi 'esquecido' na noite da ceia no filme original, lançado há 28 anos.
A publicação despertou nostalgia em diversos internautas que comentaram o vídeo no YouTube. Um usuário identificado como dokahion, por exemplo, afirmou que, mesmo após assistir inúmeros filmes premiados, Esqueceram de Mim continua sendo "o melhor já feito": "[Essa obra] faz você se sentir criança novamente".
Assista ao vídeo de Macaulay Culkin na propaganda do Google abaixo:

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